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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta protokol üyelerinden şehitlik ziyareti

AA

Uşak'ta protokol üyelerinden şehitlik ziyareti

UŞAK (AA) - Uşak'ta Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla protokol üyelerinin katılımıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Şekerevleri Şehitliği'na düzenlenen ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretine Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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