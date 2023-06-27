Uşak'ta takla atan hafif ticari araçtaki anne ve oğlu öldü

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atıp tarlaya düşen hafif ticari araçtaki anne oğul iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı.



Uşak- Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen S.Y. (61) yönetimindeki 35 DA 2743 plakalı hafif ticari araç, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Takla atan hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Gülşen Aydın (61) ile oğlu Vahap Baki Aydın'ın (22) hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4. kişi İ.Y. (58) Banaz Devlet Hastanesine ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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