Uşak'ta zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobille traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara-Uşak yolunda, Uşak yönüne giden M.A.D. idaresindeki 34 FJD 576 plakalı otomobil, aynı istikametten Çarık Köyü Kavşağı'na dönen Ş.O'nun kullandığı 64 ABS 362 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 34 FJD 576 plakalı otomobil şarampole devrildi. Diğer otomobil ise T.D'nin kullandığı 64 AV 468 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada şarampole devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.E, Ş.E. ve T.D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.