Uşak'ta otomobilde ölü bulunan gencin arkadaşı tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan 19 yaşındaki Veli Lale'nin arkadaşı, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kılcan Caddesi'nde 20 Mayıs'ta meydana gelen olayda Veli Lale, otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olaydan yaklaşık 10 saat sonra polise başvuran E.K. ve E.G. adlı kişiler, arkadaşları olan Veli Lale ile o esnada aynı araçta bulunduklarını, maktulün tüfekle oynadığı sırada yanlışlıkla kendini vurduğunu, korktukları için kaçtıklarını yönünde ifade verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, E.K. hakkında yakalama kararı verdi.

Ünalan Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alınan şüpheli, av tüfeğinin, Veli Lale'den almak istediği sırada yanlışlıkla patladığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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