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        Uşak'ta uyuşturucu suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 13:36
        Uşak'ta uyuşturucu suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 880 hap ile 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı, 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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