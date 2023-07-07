Uşak'ta uyuşturucu suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
UŞAK (AA) - Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 880 hap ile 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı, 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.