Uşak'ta tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı Ç.G. ve D.Y tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle D.Y, Ç.G'ye tüfekle ateş ederek yaraladı.

Yaralı Ç.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Ç.G, ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

D.Y, gözaltına alındı.