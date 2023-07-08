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        Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

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        Giriş: 08.07.2023 - 00:47
        Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

        UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Banaz köyünde yaşayan Alper Altındağ (51), 64 FA 664 plakalı traktörüyle ormanlık alana kozalak toplamaya gitti.

        Altındağ'ın geri dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları, Hatipler köyü Koçaklar mevkiinde traktörü devrilmiş, Altındağ'ı da hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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