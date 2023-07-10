Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
UŞAK (AA) - Uşak'ta şarampole devrilen iplik yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak-Ankara kara yolunda giden G.G. (47) yönetimindeki 64 BD 966 plakalı iplik yüklü tır, İkisaray köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, tırın 64 HG 304 plakalı dorsesinden şarampole savrulan iplikler firma yetkilileri tarafından başka bir tıra yüklendi.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.