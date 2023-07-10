Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 19:56
        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta şarampole devrilen iplik yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Uşak-Ankara kara yolunda giden G.G. (47) yönetimindeki 64 BD 966 plakalı iplik yüklü tır, İkisaray köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada, tırın 64 HG 304 plakalı dorsesinden şarampole savrulan iplikler firma yetkilileri tarafından başka bir tıra yüklendi.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kaya, memleketi Uşak'ta toprağa verildi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kaya, memleketi Uşak'ta toprağa verildi
        Uşak'a şehit ateşi düştü (2)
        Uşak'a şehit ateşi düştü (2)
        Uşak'a şehit ateşi düştü
        Uşak'a şehit ateşi düştü
        Uşakspor yönetiminden yeni sezon mesajı
        Uşakspor yönetiminden yeni sezon mesajı
        'Yılan bebek' Gökdeniz'in annesi: Bu davanın haklı gururunu taşıyorum
        'Yılan bebek' Gökdeniz'in annesi: Bu davanın haklı gururunu taşıyorum
        Evinin banyosunda ölü bulundu
        Evinin banyosunda ölü bulundu