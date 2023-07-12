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        Uşak'ta bahçe duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü

        Uşak'ta, bahçe duvarına çarpan kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

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        Giriş: 12.07.2023 - 08:58
        Uşak'ta bahçe duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü

        UŞAK (AA) - Uşak'ta, bahçe duvarına çarpan kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karacahisar köyünde gece saatlerinde Yılmaz Gün'ün (51) kullandığı 64 EL 976 plakalı kamyon, frenleri boşalması sonucu kontrolden çıktı.

        Kamyon, iki evin bahçe duvarına çarparak durabildi, şoför araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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