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        Uşak'ta tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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        Giriş: 14.07.2023 - 09:07
        Uşak'ta tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta tırın, kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen K.Y. (48) idaresindeki 06 JRG 48 plakalı tır, Ürünköy Kavşağı yakınlarında aynı yönde giden H.E. (56) yönetimindeki 34 AZY 303 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada sürücülerden K.Y, yaralanırken çarpışmanın etkisiyle kamyonun kasasında yer alan varillerdeki don yağı asidi, yola döküldü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan K.Y, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kapalı olan şerit, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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