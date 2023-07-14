Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan "15 Temmuz" mesajı

UŞAK (AA) - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Çakın, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin bir kez daha şanlı duruşunu sergilediğini ve yeni bir destan yazdığını belirtti.

15 Temmuz'da mukaddes toprakların asıl sahibinin millet olduğunun tarihe kazındığını aktaran Çakın, "Geçmişinde defalarca tarih yazan Türk milleti, hiçbir suretle kutsal değerlerine el sürülmesine, hele ki vatan toprağının işgal edilmesine izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un büyük bir demokrasi zaferi olarak tarihe geçtiğini belirten Çakın, mesajını şu ifadelerle tamamlandı:

"Başta Uşaklı şehidimiz Mehmet Çetin olmak üzere o kara gecede vatan sevgisiyle meydanlara dökülen ve kutsal bayrağımızı korurken şehadet mertebesine ulaşan yiğitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda o gece verdikleri mücadelede gazilik unvanına erişen ve kahramanlaşan kıymetli kardeşlerime de kentim ve tüm vatandaşlarım adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu vatanın evlatlarının kalbinden vatan sevgisini, ruhundan mücadele azmini, bedeninden güç ve kuvveti eksik etmesin. Bu millete bir daha vatan savunması yapmak zorunda kalacağı kötü günleri göstermesin."