Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

UŞAK (AA) - Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

"Milli Birlik Yürüyüşü" için eski Uşak Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında jandarma ve polis ekiplerince 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Yürüyüşün ardından protokol üyeleri, Tiritoğlu Parkı'nda yer alan, Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz'un, milli iradenin, milli birlik ve beraberliğin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği kutlu bir zaferin yıl dönümü olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da halkın sokaklara ve meydanlara inerek iradesine sahip çıktığını anımsatan Ergün, "Devletimizle omuz omuza tek yürek olan ve milli iradeye sahip çıkmak için günlerce demokrasi nöbeti tutan halkımız, meydanlarda, caddelerde, sokaklarda canları pahasına gösterdiği direnişle bütün dünyaya, vatan aşkı ve demokrasi dersi vermiştir. Yüzlerce yıllık Anadolu irfanının tezahürü olan bu direniş, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini, tüm dünyaya haykıran aziz milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır." diye konuştu.

Ergün, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, gazilere de huzur ve sağlık diledi.

AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı.

Uşak Belediye Mehmet Çakın ise şunları kaydetti:

"Milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş; iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye'nin evlatları olarak cesaretini ortaya koymuştur. Bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koyan halkımız, Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Ülkemizin geleceği için fedakarca bir direniş göstererek, terör örgütünün hain planlarına engel olmuş, üstün bir mücadeleyle bu kalkışmayı bastırmıştır."

Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, MHP İl Başkanı İbrahim Orman, kurum müdürleri, vatandaşlar ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit düşen polis memuru Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin de katıldı.