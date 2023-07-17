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        Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:01
        Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

        UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesinin 7. dönem mezunlarına diplomaları törenle verildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören öncesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Yürüyüşte bazı öğrenciler, geçen yıl mayıs ayında trafik kazasında hayatını kaybeden okulun Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden Sude Ürer'in fotoğraflarını taşıdı.

        Öğrencilerden Melisa Günteke, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın arkadaşı Sude Ürer'i unutamadığını belirterek, "Sude, mezuniyetinde kırmızı giymek istediğini söylerdi. Ben bugün onu temsilen kırmızı giydim. Ailesine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin, yaptığı konuşmada, mezun olan 256 öğrencisine, bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

        Tören, "İletişimci Yemini"nin okunması ve keplerin havaya atılmasıyla son buldu.

        Okulun Gazetecilik Bölümü öğrencisi Sude Ürer ile Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Mısra Buse Uğurlu'ya, geçen yıl 30 Mayıs'ta, Uşak-İzmir kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpmış, iki genç kız kazada hayatlarını kaybetmişti. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü H.K. hakkında dava açılmış ve sürücüye 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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