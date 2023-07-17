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        Uşak'ta saman balyalarından müstakil eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 21:24
        Uşak'ta saman balyalarından müstakil eve sıçrayan yangın söndürüldü

        UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, saman balyalarından başlayıp müstakil eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Düzkışla köyünde İsmail Hakkı Yıldırım'a ait müstakil evin bahçesindeki saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Eve sıçrayan ve kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm evi sardı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerce söndürülürken evde hasara neden oldu.

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