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        Uşak'ta evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 03:31
        Uşak'ta evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        UŞAK (AA) - Uşak'ta müstakil evin bahçesinde hurda malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sarayaltı Mahallesi 2'nci Açık Sokak'ta A.Ü'ye ait müstakil bir evin bahçesindeki hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki bir kamyonete de sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, kamyonette hasar oluştu.

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