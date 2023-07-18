Uşak OSB 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

UŞAK (AA) - Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 22'nci Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Uşak Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, OSB'deki toplantı salonunda düzenlenen genel kurulda, Uşaklı sanayicilerin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Bölgeye özellikle battaniye sevkiyatı konusunda ciddi çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Ballı, tüm sanayicilere teşekkür etti, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise ülke ihracatının artışındaki en önemli unsurun fabrikalardaki üretim olduğunu belirtti.

Sanayicinin sıkıntılarının giderilmesine yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydeden Güneş, AK Parti iktidara gelmeden önce 192 olan OSB'nin 354'e yükseldiğini ifade etti.

Güneş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim iktidarımızdan önce istihdam açısından organize sanayilerde çalışan işçi sayısı 415 binmiş, bugün aşağı yukarı 2,5 milyon kişi organize sanayilerde çalışmakta. Bunların daha da arttırılması yönündeki gayret ve çabalarımız devam etmekte. Biz şimdiye kadar organize sanayilerin alt yapısını geliştirmesi anlamında 37 milyar lira kredi desteğinde bulunmuşuz. Uşak ilimizde de 770 milyon liralık bir kredi kullanılmış."

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da Türkiye'nin güvenle büyümeye devam ettiğini belirterek, "Yurt dışından gelen yatırımlarla ülkemiz güçlenmeye devam edecek. Organize sanayi bölgeleri sayısındaki artışlarımız da gösteriyor ki, Türkiye büyüyor ve büyümeye devam edecek." diye konuştu.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise enerji maliyetlerinin sanayicileri zor durumda bıraktığını belirtti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, yürütülen çalışmaları, hayata geçirilen ve devam eden projeleri anlattı.

Programa, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Sanayi ve Teknoloji Uşak İl Müdürü Hakan Topaç da katıldı.