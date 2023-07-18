Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
UŞAK (AA) - Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği 4 ayrı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 354 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.