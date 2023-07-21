Uşak'ta jandarma orman yangınlarına karşı devriye görevi yürütüyor

UŞAK (AA) - Uşak'ta jandarma ekipleri, yangın ihtimaline karşı ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevinde dron da kullanıyor.

Jandarma ayrıca, merkeze bağlı Yeşilkarağaç Mahallesi'nde orman ağaçlarının bulunduğu Karağaç Göleti çevresinde yangına neden olabilecek cam parçaları gibi çöpleri bertaraf etmek için çalışma yaptı.

Çalışmaya AFAD ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler de katıldı.