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        Uşak'ta ayçiçeği ekim alanı 3 yılda yüzde 240 arttı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:00
        Uşak'ta ayçiçeği ekim alanı 3 yılda yüzde 240 arttı

        UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Uşak'ta ayçiçeği ekim alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tohum desteğinin de etkisiyle son 3 yılda yüzde 240 artarak 34 bin 220 dekara ulaştı.

        Kent genelinde 2021 yılında 10 bin 20 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğine çiftçinin ilgisi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerle artmaya başladı.

        Özellikle yağlık ayçiçeğine yönelik yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtımı üreticileri bu ürüne teşvik etti. Öyle ki Uşak genelinde ayçiçeği ekim alanı geçen yıl 25 bin 200 dekara kadar çıktı. Geniş tarım arazilerine sahip Uşak'ta devlet destekleri bu yıl da sürdü. Ayçiçeğindeki ekim alanı bu sezon 34 bin 220 dekara yükseldi.

        Uşak Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, AA muhabirine, kent genelinde ayçiçeği üretiminin her geçen yıl daha da yaygınlaştığını belirterek, "Son 3 yılda ilimizde ayçiçeği ekim alanlarında yaklaşık yüzde 240'lık bir artış sağlandı." dedi.

        Geçen yıl toplam 3 bin 334 ton civarında ayçiçeği ürettiklerini anlatan Ağan, şunları kaydetti:

        "Bahar yağışları 2023 yılında rekolteye olumlu yansıdı. Bu yüzden çok memnunuz. Sadece ayçiçeğinde değil diğer bütün üretim yapılan alanlarda bu yağış rejimindeki artış olumlu olarak yansıdı. 2023 yılında 5 bin 140 ton civarında ayçiçeği üretimimizin olacağını değerlendiriyoruz. Ayçiçeği tarımında geçen seneye göre yüzde 40'a yakın bir verim artışı bekliyoruz."

        Ayçiçeği üretimin artmasındaki en önemli unsurun Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan projeler olduğunu aktaran Ağan, desteklerin Uşak çiftçisine pozitif yansıdığını dile getirdi.

        Özellikle çiftçiye tohum desteği sağlandığını anımsatan Ağan, "2023 yılında 2 milyon lira bütçeli, yüzde 50 bakanlığımız, yüzde 50 de üretici katkısı olmak üzere 500 torba hibrit ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bu rakam Uşak'taki ekilen ayçiçeğinin yarısından fazlasına tekabül ediyor." diye konuştu.

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