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        Uşak'ta bir iş yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 23:55
        Uşak'ta bir iş yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta bir iş yerinde çıkan kavgada bir kişi makasla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yapağılar köyündeki bir berberde U.A. (50) ile N.Y. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, eline aldığı makasla N.Y'i yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen N.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüpheli U.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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