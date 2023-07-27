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        Uşak'ta ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 01:52
        Uşak'ta ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta motosikletin ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Gediz Uluyolu Caddesi'nde seyreden C.T.A. (33) yönetimindeki 64 MA 0720 plakalı motosiklet, Şehitler Stadyumu yakınlarında refüje çıkarak ağaca çarptı.

        Sürücü ile motosikletteki A.A. (32) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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