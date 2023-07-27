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        Uşak'ta meyve bahçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 21:24
        Uşak'ta meyve bahçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, ağaçlar, bağ evi ve saman balyaları yandı.

        İslam Mahallesi Kumlutarla mevkisinde E.E'ye (70) ait bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın H.A'ya ait saman balyalarının bulunduğu alana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Banaz Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında E.E'nin bahçesinde bulunan bağ evi, 30 meyve ağacı ile H.A'ya ait 50 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangını söndürmeye çalışan ve dumandan etkilenen A.E. (47) sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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