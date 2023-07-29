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        Uşak'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 01:08
        Uşak'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta mesire alanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki mesire alanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, üzerindeki silahla ateş ederek C.Ş'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı C.Ş, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, şüpheli A.G'yi suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.

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