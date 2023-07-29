Uşak'ta kaza yapan minibüs yandı
UŞAK (AA) - Uşak'ta bariyere çarptıktan sonra alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
H.Ç. (28) yönetimindeki 64 NA 319 plakalı minibüs, Güre Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazanın ardından alev alan minibüs yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangından etkilenen olmadı.