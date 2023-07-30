Uşak'ta uyarı tabelasına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, uyarı tabelasına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.A. (49) yönetimindeki 33 SR 557 plakalı otomobil, Banaz'dan Afyonkarahisar istikametine giderken, Büyükoturak köyü yakınlarında, yol kenarındaki uyarı tabelasına çarptı.
Kazada, sürücüyle otomobildeki M.A. (53), D.E.A. (16) ve Ö.N.A. (12) yaralandı.
Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.