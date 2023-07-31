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        Uşak'ta otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 03:37
        Uşak'ta otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hacım köyü istikametinden kent merkezine seyreden H.Ç. (54) yönetimindeki 64 LS 563 plakalı otomobil, Koyunbeyli köyü yakınlarında park halindeki 64 ABF 494 plakalı kamyona çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Y.Ç. (35) ve Z.Ç. (52) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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