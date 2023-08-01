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        Uşakspor'da teknik direktörlük görevine Nazım Gülay getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 00:40
        Uşakspor'da teknik direktörlük görevine Nazım Gülay getirildi

        UŞAK (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlüğe Nazım Gülay'ın getirildiği açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Gülay'ın yanı sıra futbol direktörü görevine Serhat Pekmezci'nin, genel koordinatörlüğe Recep Yazıcı'nın getirildiği, oyuncu izleme birimi sorumluluğu için de Tuncay Bozkurt'la anlaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada, futbol direktörlüğüne getirilen Serhat Pekmezci'nin en son Fenerbahçe Spor Kulübü'nde görev yaptığı, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kazandırılmasında önemli katkıları olduğu da vurgulandı.

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