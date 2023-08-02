Uşak'ta yem yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde yem yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Afyonkarahisar-Banaz kara yolunda B.E. (40) yönetimindeki 10 UL 157 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın, dorsesinde bulunan yem çuvalları yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.