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        Uşak'ta eşinin bıçakladığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:59
        Uşak'ta eşinin bıçakladığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta kocası tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın yaralandı.

        Atatürk Mahallesi 2. Şeker Sokak'ta yaşayan Y.A. (84) ile eşi N.A. (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. eşini bıçakla yaraladı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Y.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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