Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
UŞAK (AA) - Uşak'ta müstakil bir evde ve deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı İlyaslı köyünde Z.A'ya ait müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin deposundaki saman balyalarına ve motosiklete sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, evde hasar oluştu, ivin deposunda bulunan yaklaşık 170 balya saman ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.