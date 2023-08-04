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        Uşak'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 02:49
        Uşak'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Uşak Ankara kara yolunda seyreden İ.K. yönetimindeki 64 KL 803 plakalı otomobil, Selçuklu Köprülü Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek D.Ö. idaresindeki 61 AFM 213 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan O.E. yaralandı.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazada refüjdeki ağacın yola savrulması nedeniyle bir otomobilde de hasar oluştu.

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