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        Uşak'ta Gurbetçi Festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 01:13
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        Uşak'ta Gurbetçi Festivali başladı
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        UŞAK (AA) - Uşak Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün sürecek Gurbetçi Festivali için açılış töreni düzenlendi.

        Karaağaç Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve diğer protokol üyeleri festival alanında fidan dikti.

        Burada konuşma yapan Vali Ergün, 60 yıl önce yurt dışına çalışmaya gidenlerin torunlarının artık işçi değil, iş veren durumunda olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "Geçen bu süre içinde her zaman Türkiye Cumhuriyeti'yle, bu devletle hiçbir zaman bağınızı koparmadınız. Özellikle 1980 sonrası Türkiye'nin dışa açılma politikalarıyla birlikte de Türkiye bu konuda da çok ciddi adımlar attı. 2010 yılında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı kuruldu. Bunun kurulma sebebi bir bütün olarak hem yurt içinde hem yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın bağını güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamaktır. Ben şuna inanıyorum, bir milletin gücü sadece milli sınırları içindeki güçle ölçülmez."

        YTB Başkanı Abdullah Eren de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yıllar önce Avrupa'nın dört bir tarafına vatandaşların çalışmak için gittiğini aktaran Eren, şunları söyledi:

        "Onlar işçi olarak gittiler. Oralarda çalışmak için gittiler. Fakat çalışkanlıklarıyla, fedakarlıklarıyla, azimleriyle, cefakarlıklarıyla bu ülkelerde kalıcı hale geldiler. Eğer bugün Avrupa bu durumdaysa 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda oraların fabrikalarında, sokaklarında, caddelerinde, madenlerinde çalışan Türk işçilerin emekleri sayesinde bu noktadalar. Bunu kendileri de söylüyorlar. Şu an Avrupa'da 5 milyon vatandaşımız yaşamakta. Bunların büyük bir kısmı Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da yaşamakta ve bu insanlarımız bin bir güçlükle bugünkü durumlarına geldiler."

        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise yurt dışında yaşayan vatandaşların Uşak'a olan hasretlerini gidermeleri için böyle bir festival düzenlediklerini belirtti.

        Bu kaynaşmanın aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştireceğine inandığını dile getiren Çakın, "Bu doğrultuda atılacak her bir adımın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla içinde bulunduğumuz Yeşil Karaağaç Mesire alanının açılışıyla birlikte birincisini gerçekleştirmiş olduğumuz Gurbetçi Festivali'ni bu sene de çok daha coşkulu, güzel ve çok fazla katılımla yeniden gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar'da konuşma yaptı.

        Festivalin birinci günü şarkıcı Ufuk Çakır'ın konseriyle son buldu.

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