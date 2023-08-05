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        Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 04:44
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        Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Fatih Mahallesi 5. Köksal Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden E.A. (40) ile eşi Emrah A. (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. kocası Emrah A'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

        İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah A, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Ekipler E.A'yı gözaltına aldı.

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