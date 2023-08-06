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        Uşak'ta otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 22:18
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        Uşak'ta otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Banaz ilçesi yönüne ilerleyen R.S. (69) idaresindeki HD RC 641 yabancı plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında tali yoldan çıkan N.Ö. (68) yönetimindeki 64 AT 910 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle traktöre takılı saman yüklü römork yola devrilirken, otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki K.K. (81), A.K. (78), C.S. (64) ve G.M. (48) yaralandı. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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