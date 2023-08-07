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        Uşak'taki Gurbetçi Festivali'nde Ekin Uzunlar sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 01:59
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        Uşak'taki Gurbetçi Festivali'nde Ekin Uzunlar sahne aldı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Gurbetçi Festivali Ekin Uzunlar konseriyle sona erdi.

        Uşak Belediyesince Yeşil Karaağaç Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalin son gününde Ekin Uzunlar sevilen parçalarını seslendirdi.

        Konser alanını dolduran müzikseverler Uzunlar'a eşlik etti.

        Konserin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uzunlar'a hediyeler takdim etti.

        Çakın, konuşmasında, "Yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin Uşak'ta olduğu dönemde bir araya gelip onların memleketimize daha da gönülden bağlanmasını ve vatandaşlarımızla güzel bir şekilde kaynaşmalarına bu festival dolayısıyla vesile olalım istedik. Görüyoruz ki harika kalabalık var. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

        Öte yandan konser öncesi Çakın, Kadınlar 3. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Uşak Belediyesi Kadın Futbol Takımını tebrik ederek düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını teslim etti.

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