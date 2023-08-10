Uşak'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği düzenlendi

UŞAK (AA) - Uşak'ta yaz dönemi Kur'an kurslarının kapanışı nedeniyle program düzenlendi.

Huzurpark'ta düzenlenen kapanış programında konuşan Vali Turan Ergün, Uşaklı çocukların yaz boyunca kurslara ilgi gösterdiğini söyledi.

İl Müftülüğünce kent genelinde tüm camilerde ve Kur'an kurslarında çocuklara dini ve ahlaki eğitimlerin verildiğini aktaran Ergün, "Müftülüğümüzün açtığı bu kurslara 404 camimizde 77 Kur'an kursumuzda 13 bini aşan öğrencimiz katıldı. Uşak Belediyesinin de kurslarıyla birlikte yaklaşık 18-19 bine yakın gencimizin yaz tatilinde dinini, diyanetini öğrenmek için keyfinden, tatilinden fedakarlık ettiğini, buralarda da aynı zamanda sosyal anlamda geliştiğini gördük." dedi.

İl Müftüsü Burhan Çakır da 13 bine yakın öğrenciyi misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bazı çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim'in okunduğu program, mehteran gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Programa Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran da katıldı.