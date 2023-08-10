Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uşak'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        UŞAK (AA) - Uşak'ta yaz dönemi Kur'an kurslarının kapanışı nedeniyle program düzenlendi.

        Huzurpark'ta düzenlenen kapanış programında konuşan Vali Turan Ergün, Uşaklı çocukların yaz boyunca kurslara ilgi gösterdiğini söyledi.

        İl Müftülüğünce kent genelinde tüm camilerde ve Kur'an kurslarında çocuklara dini ve ahlaki eğitimlerin verildiğini aktaran Ergün, "Müftülüğümüzün açtığı bu kurslara 404 camimizde 77 Kur'an kursumuzda 13 bini aşan öğrencimiz katıldı. Uşak Belediyesinin de kurslarıyla birlikte yaklaşık 18-19 bine yakın gencimizin yaz tatilinde dinini, diyanetini öğrenmek için keyfinden, tatilinden fedakarlık ettiğini, buralarda da aynı zamanda sosyal anlamda geliştiğini gördük." dedi.

        İl Müftüsü Burhan Çakır da 13 bine yakın öğrenciyi misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bazı çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim'in okunduğu program, mehteran gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

        Programa Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşakspor kadroyu kurdu
        Uşakspor kadroyu kurdu
        Banaz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Banaz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası