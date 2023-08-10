Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uşak'ta tarlaya devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta tarlaya devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UŞAK (AA) - Uşak'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, B.A. (41) yönetimindeki 33 KBU 20 plakalı hafif ticari araç, Çatalbayır Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle tarlaya devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve beraberinde yolcu olarak bulunan M.A. (62) F.N.A. (16) ve M.E.A (9), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        İlk yarıda gol yok!
        İlk yarıda gol yok!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        Eşme'de kümes hayvanlarının bakımını ihmal eden kişiye soruşturma
        Eşme'de kümes hayvanlarının bakımını ihmal eden kişiye soruşturma
        Uşak'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği düzenlendi
        Uşak'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği düzenlendi
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşakspor kadroyu kurdu
        Uşakspor kadroyu kurdu