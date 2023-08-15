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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Uşak'ta partililerle buluştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:18
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Uşak'ta partililerle buluştu:
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        UŞAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Türkiye'nin tüm illerinin, ilçelerinin, beldelerinin "AK belediyecilikle" buluşmasını hedeflediklerini söyledi.

        Yılmaz, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

        Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, illere yaptıkları ziyaretlerde şehirlere yapılan yatırımları, geleceğe yönelik çalışmaları ve merkezi hükümetin hizmet seferberliğinin yerel yönetimlerdeki karşılığını değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın öncülüğünde kentte birçok projenin hayata geçirildiğini aktaran Yılmaz, çalışmalarından dolayı Çakın'a teşekkür etti.

        AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Yılmaz, 22 yılda Türkiye'de demokraside, ekonomide, hizmette, yatırımlarda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Tüm AK Parti teşkilatlarının kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Tüm şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin Türkiye Yüzyılı'nda yükselen değer olan AK belediyecilik ile buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şehirlerimizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak, gönül belediyeciliğini her bir noktaya ulaştırmak istiyoruz. Şehirlerimizden gelen her bir talebi, görüşü yakından takip ediyoruz. Projelerin gerçekleştirilmesi, halkın AK kadrolara bakışı yani başkanlarımız halkın gönlünde yer alabilmiş mi bunu çok önemsiyoruz."

        Muhalefetin kendi içlerinde "birbirlerinin ayağını kaydırmak" için çalıştığını söyleyen Yılmaz, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi şehirlerin bugünlerde daha çok gündeme geldiğini ifade etti.

        Bu şehirlerin düzgün yönetilmediğini savunan Yılmaz, "Oradaki hemşehrilerimizin taleplerini, 'ne olur bizi zulümden kurtarın' diyen çağrı ve taleplerini alıyoruz. Biz milletimizin teveccühüne her zaman saygılıyız. Ama bu şehirlerimizi de büyük AK Parti çalışma seferberliğiyle yeniden buluşturacağız inşallah. Bunun için de gönülden gönüle yeniden köprüler kuracağız, ayrımsız herkesi kucaklayacak aynı hizmeti oralara inşallah ulaştıracağız. İstanbul'umuz, Ankara'mız, İzmir'imiz, Antalya'mız... Az kaldı, sadece biraz daha sabır. Sizlerin gönülden desteğini bekliyoruz. Bu yolda beraber yürüyeceğiz inşallah." diye konuştu.

        Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve partililer katıldı.

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