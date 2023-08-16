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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:09
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta konuştu:
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        UŞAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, genel seçimlerde başarı elde ederek önemli bir eşiği aştıklarını belirterek, "Şimdi artık şehirlerimize değer katacağımız, yeni eserler, hizmetler üreteceğimiz yeni bir dönem olarak görüyoruz önümüzdeki süreci." dedi.

        Partisince düzenlenen "Uşak Şehir Buluşmaları" programı için kente gelen Karaaslan, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

        Uşak Belediyesince kentte yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan bilgi aldığını söyleyen Karaaslan, yapılan hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ettiğini kaydetti.

        Türkiye Yüzyılı hedefi kapsamında önemli bir eşiğin geçildiğine işaret eden Karaaslan, şöyle konuştu:

        "Bu yıl seçimleri bir eşik olarak görmüştük. Allah'a hamdolsun milletimizin teveccühüyle sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize ve ittifakımıza büyük destek vererek bu eşiği de aştık. Şimdi artık şehirlerimize değer katacağımız, yeni eserler, hizmetler üreteceğimiz yeni bir dönem olarak görüyoruz önümüzdeki süreci. Bu hizmet siyasetinin devam etmesi açısından inşallah önümüzdeki dönemde, yerel seçimler sonrası hem bizde olmayan belediyelerin AK Parti belediyeciliğiyle yola devam etmesi hem bizimle yola devam eden belediyelerimizin daha da güçlenerek bu süreci devam ettirecek olması açısından çok önemsiyoruz."

        Karaaslan, muhalefet partileri ve ittifakların birbirleriyle çatışmayı sürdürdüğü bir dönemde partilerinin milletin talep ve beklentilerini yerine getirmeye odaklandığını sözlerine ekledi.

        Programa, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

        Karaaslan daha sonra partisinin Uşak İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

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