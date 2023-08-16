AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta partililerle bir araya geldi:

UŞAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, muhalefet partilerinin bugün içine düştükleri durumun Türk milletinin seçimlerde emaneti ehline teslim etmesinin önemini gösterdiğini söyledi.

Partisince düzenlenen "Uşak Şehir Buluşmaları" kapsamındaki etkinliklere katılmak üzere kente gelen Karaaslan, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda önceki dönemlerdeki milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı açıklamada, AK Parti teşkilatları olarak bir aile olduklarını, aile içerisinde yapılan değerlendirmelerin ve paylaşımların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin 22 yaşında olmasına rağmen geçmişi çok daha eskiye dayanan bir medeniyetin kodlarını taşıdığını ifade eden Karaaslan, AK Parti'nin, kadrolarını sürekli yenileyen, tecrübeyle yeniliği aynı dengede tutabilen, bugünün ve geleceğin partisi olduğunu belirtti.

Her zaman Türk milletine güvendiklerini kaydeden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Biz her zaman Anadolu irfanına inandık. Bizim insanımızın o engin tecrübesine güvendik. Biz her zaman seçim sonuçlarını, vatandaşlarımız üzerinden bir niyet okuması ya da değerlendirmesi yaparak değil kendi eksikliklerimizin değerlendirmesini yaparak gördük ama bugün muhalefetin şu içler acısı durumu göstermektedir ki milletimiz hakikatten Türkiye için çok önemli bir iş yapmış ve yine emaneti ehline teslim etmiştir. Kaybettikleri halde içine düştükleri bu koltuk kavgasının, emanet onlara teslim edilseydi nelere mal olabileceğini herhalde hepimiz görebiliyoruz, anlayabiliyoruz."

Toplantının ardından Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek kadın çalışanlarla sohbet eden Karaaslan, daha sonra Atapark'ta bir restoranda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.