Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuyucak Ulu Yolu Caddesi'nde seyreden A.Ö. (27) idaresindeki 64 KA 906 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde ilerleyen E.Ç'nin (39) kullandığı 64 LN 515 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki E.N.Ç. (15), hafif ticari araçta bulunan A.A. (14) ve Z.A. (68) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.