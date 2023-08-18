Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Adana'da bir evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UŞAK (AA) - Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kuyucak Ulu Yolu Caddesi'nde seyreden A.Ö. (27) idaresindeki 64 KA 906 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde ilerleyen E.Ç'nin (39) kullandığı 64 LN 515 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki E.N.Ç. (15), hafif ticari araçta bulunan A.A. (14) ve Z.A. (68) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Uşak'ta buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta partililerle bir araya g...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta partililerle bir araya g...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta konuştu:
        Banaz'da bir evde 1 kilo esrar ele geçirildi
        Banaz'da bir evde 1 kilo esrar ele geçirildi
        Uşak'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı