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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 02:15
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alparslan Caddesi'nde seyreden A.S. (51) idaresindeki 64 LE 771 plakalı otomobille Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ilerleyen C.A'nın (41) kullandığı 44 ABM 860 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü C.A. ile beraberindeki S.A. (34), İ.A. (15), Ö.A. (5) ve Z.N.A. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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