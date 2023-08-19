Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alparslan Caddesi'nde seyreden A.S. (51) idaresindeki 64 LE 771 plakalı otomobille Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ilerleyen C.A'nın (41) kullandığı 44 ABM 860 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü C.A. ile beraberindeki S.A. (34), İ.A. (15), Ö.A. (5) ve Z.N.A. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.