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        Uşak Üniversitesinde doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:12
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        Uşak Üniversitesinde doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı
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        UŞAK (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla 6 bin 414 öğrencinin Uşak Üniversitesine yerleştiği ve üniversitenin doluluk oranının yüzde 98'e ulaştığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesini tercih eden öğrencileri tebrik etti.

        Üniversite yıllarının deneyim ve anılarla dolu bir dönem olduğunu aktaran Savaş, "Yüksek Öğretim Kalite Güvence Belgesi'ne sahip bir üniversite olarak, işbirliği yaptığımız kuruluşlarla, iş olanakları ve kariyer merkezimizle her zaman yanınızda olacağız. Çalışarak, öğrenerek ve büyüyerek bu yolculuğun her anını birlikte değerlendirerek hayalini kurduğunuz geleceğe Uşak Üniversitesinde en iyi şekilde hazırlanacaksınız. Uşak Üniversitesinin seçkin ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

        Kayıtların 28 Ağustos'ta başlayacağını aktaran Savaş, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

        "YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında elektronik olarak yaptırabilecek. Elektronik kayıt kabul eden programlara yerleşen öğrencilerin, elektronik kayıt yaptırmaları zorunludur. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt için üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerimizden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Elektronik kayıt yaptıracak adayların YÖK Başkanlığı'nın talimatlarını takip etmeleri rica olunur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar ile başvuru şartlarında sağlık raporu, boy kilo endeksi ölçümü yapılacak programlar ve kayıt için özel şartı olan programlara yerleşen adaylar ise elektronik kayıt yaptıramayacaklardır. Bu durumda olan öğrencilerin kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında YKS yerleştirme belgesinde belirtilen adreslerde ve belirtilen tarihlerde yapılacaktır."

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