Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:22 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UŞAK (AA) - Uşak'ta hafif ticari araca arkadan çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.A.A. (37) yönetimindeki 45 N 6950 plakalı otomobil, aynı istikamette giden E.K. (41) idaresindeki 59 ABB 628 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpıp şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde bulunan 2 yaşındaki H.S.A, yaralandı. Küçük çocuk, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Livakovic İstanbul'da!
        Livakovic İstanbul'da!
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!

        Benzer Haberler

        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
        Uşak'ta yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
        Uşak'ta bir evde 700 gram esrar ele geçirildi
        Uşak'ta bir evde 700 gram esrar ele geçirildi
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşakspor'dan imza şov
        Uşakspor'dan imza şov