Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki çocuk yaralandı
UŞAK (AA) - Uşak'ta hafif ticari araca arkadan çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.A.A. (37) yönetimindeki 45 N 6950 plakalı otomobil, aynı istikamette giden E.K. (41) idaresindeki 59 ABB 628 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpıp şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 2 yaşındaki H.S.A, yaralandı. Küçük çocuk, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.