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        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangında karı koca yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 22:17 Güncelleme: 25.08.2023 - 22:34
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        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangında karı koca yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta müstakil bir evde çıkan yangında yaralanan karı koca hastanede tedavi altına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi 1. Pınar Sokak'ta müstakil bir evin 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan B.K. (43) ve eşi H.K'nin (41) vücudunda yanıklar meydana geldi.

        Yaralılar olay yerindeki müdahale sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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