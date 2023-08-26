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        Uşak'ta akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 01:51 Güncelleme: 26.08.2023 - 02:01
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        Uşak'ta akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Aybey Mahallesi Birinci Yeni Cami Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.A, R.A, H.A. ile akrabaları A.A, M.A.A. ve H.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak, M.A.A. ile K.A. ise darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili olarak ilk etapta A.A'nın gözaltına alındığı bildirildi.

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