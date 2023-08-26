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        Uşak'ta bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:45 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:48
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        Uşak'ta bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirildi
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta, yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki denetim noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, iki kolinin içinde yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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