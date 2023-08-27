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        Uşak'ta kaza yaptıktan sonra duran yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 04:27 Güncelleme: 27.08.2023 - 04:27
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        Uşak'ta kaza yaptıktan sonra duran yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta hasarlı kaza sonrası duran yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine giden Anadolu Ulaşım firmasına ait Ü.K. (45) yönetimindeki 68 AAS 600 plakalı yolcu otobüsü ile A.H.K. (23) idaresindeki 64 BR 090 plakalı otomobilin hastane kavşağı yakınlarında çarpışması sonucu iki araç da durdu.

        Aynı istikamette seyreden Osman Karademir (45) yönetimindeki 64 ACP 110 plakalı otomobil, kazanın ardından duran otobüse arkadan çarptı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Osman Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karademir'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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