Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:28 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden A.A. yönetimindeki 44 ACE 034 plakalı otomobil, Çarıkköy kavşağı yakınlarında tali yoldan çıkan S.T. kontrolündeki 64 AV 688 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 44 ACE 034 plakalı otomobil şarampole düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle, 64 AV 688 plakalı otomobildeki S.A.E. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde iki otomobilin çarpıştığı, birinin refüje çıktığı, diğerinin de şarampole düştüğü yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Uşak Spor - Düzcespor: 1-2
        Uşak Spor - Düzcespor: 1-2
        Uşak'taki 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Uşak'taki 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza yaptıktan sonra duran yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücü...
        Uşak'ta kaza yaptıktan sonra duran yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücü...
        Uşak'ta bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirildi
        Uşak'ta bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirildi
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı