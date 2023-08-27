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        Uşak Belediyesince düzenlenen etkinlikte aileler kartingde yarıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 20:27 Güncelleme: 27.08.2023 - 20:27
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        Uşak Belediyesince düzenlenen etkinlikte aileler kartingde yarıştı
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        UŞAK (AA) - Uşak Belediyesince düzenlenen "Aileler Kartingde Yarışıyor" etkinliği kapsamında 60 çift pistte yarış heyecanı yaşadı.

        Etkinlik, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) öncülüğünde 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlendi.

        Daha önce kayıtlarını yaptıran 60 çift, yarışlarda kıyasıya mücadele etti.

        Etkinlikte, milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın motosikletiyle yaptığı gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Gösterinin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Asrın Rodi Pak karting yarışı yaptı.

        Daha sonra da Başkan Çakın, kurayla belirlenen bir vatandaşla pistte karting yarışına katıldı.

        Çakın, yaz mevsimini daha keyifli hale getirmek için belediye olarak etkinlikler yapmaya devam edeceklerini anlattı.

        Uşak'ta yaşamayı daha keyifli hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çakın, şöyle konuştu:

        "Aile değerlerimizi korumak, aile bağlarımızı güçlendirmek, kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda hayatın her alanında daha etkin bir şekilde yer alması amacıyla kurmuş olduğumuz Kadın Koordinasyon Merkezi'mizle (UKAMER) çiftlerimize biraz yarış, biraz heyecan olması için bu güzel organizasyonu düzenledik. İnşallah bundan sonraki birçok güzel etkinliğimiz Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanmakta olan UKAMER'imizin yeni yerinde gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki etkinliklerimizde de sizlerle birlikte olmak dileğiyle."

        Mehmet Çakın, daha sonra dereceye giren ailelere ödüllerini verdi.

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